بعد الهزيمة.. ماكرون يتحدث مع لاعبي المنتخب الفرنسي في غرفة تبديل الملابس (فيديو)

بعد هزيمة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم".

ونشر الرئيس الفرنسي مقطعاً مصوراً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تحت عنوان "فخورون بكم"، حيث ظهر وهو يتحدث إلى اللاعبين في غرفة تبديل الملابس.

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وبعد الهزيمة، حاول الرئيس الفرنسي مواساة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي بقي واجماً.

ثم هنّأ الرئيس الفرنسي أفراد المنتخب، وقال أمام لاعبين صامتين يظهر عليهم الشعور بخيبة الأمل، "سيكون هناك بلا شك ندم بعد هذه المباراة (لكن) لعبتم كرة قدم رائعة. كان لديكم القلب والرغبة والموهبة للمحاولة".

وعند خروجه من الغرفة، قال ماكرون: "شاكرت حزني مع اللاعبين، خصوصاً لأنّنا اقتربنا من الهدف، وما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية".

كما شدد الرئيس الفرنسي على الأداء "الاستثنائي" لمبابي بشكل خاص، قائلا "بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس الليلة لأنني كنت حزيناً مثله على الأقل".

وخلص ماكرون إلى أن "ما تخبرنا به هذه المباراة أيضا هو أنه لا يوجد سيناريو مكتوب مسبقا، إنه (الفوز) ممكن دائماً".





وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل لاعبي المنتخب في الإليزيه لكن من دون تحديد موعد لذلك.

في غضون ذلك، سيتوجه ماكرون، الاثنين، إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الموجودة قبالة سواحل مصر للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية.





وفازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل الأحد.