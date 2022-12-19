السعودية تدين هجوم كركوك: نرفض كل أشكال العنف

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال العراق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.



وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.