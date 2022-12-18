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عربي-دولي

إيران: اعتقلنا أعضاء خلية تجسس تابعة للموساد

Lebanon 24
18-12-2022 | 23:36
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قالت وزارة الأمن الإيرانية إنها اعتقلت أعضاء خلية "تجسس"، زاعمة أنها تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" المحلية.

وذكرت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال "تخريبية" في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني.
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وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت طهران مؤخرا المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب وفاة مهسا أميني والتخطيط لإثارتها.

أحكام بالإعدام
وأصدر القضاء الإيراني في تشرين الثاني الماضي، حكماً بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع "الموساد" الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات خطف.

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية في 16 ايلول الماضي على يد شرطة الأخلاق، والاحتجاجات لم تهدأ في البلاد، بعد أن تحولت إلى سخط شعبي تقدمه الشباب والشابات والطلاب والتلاميذ، مطالبين بتغييرات سياسية ورفع قمع السلطات.
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