Advertisement

عربي-دولي

كيشيدا: اليابان تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

Lebanon 24
19-12-2022 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1021288-638070315431547440.jpg
Doc-P-1021288-638070315431547440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين إن بلاده ستدعم انضمام الاتحاد الإفريقي إلى منتدى مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف كيشيدا أن انضمام الاتحاد الإفريقي للمجموعة أمر مهم "بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي".
Advertisement

وقال كيشيدا إن اليابان اتفقت أيضاً مع السنغال على التعاون في مجال تنمية الموارد وتعزيز استثمارات الشركات اليابانية.

وصرّح للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال في طوكيو: "أكدنا على بناء علاقة شاملة أخرى بين اليابان والسنغال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-12-19
04:30 | 2022-12-19
04:30 | 2022-12-19
04:21 | 2022-12-19
04:00 | 2022-12-19
03:30 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website