كيشيدا: اليابان تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين إن بلاده ستدعم انضمام الاتحاد الإفريقي إلى منتدى مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.وأضاف كيشيدا أن انضمام الاتحاد الإفريقي للمجموعة أمر مهم "بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي".وقال كيشيدا إن اليابان اتفقت أيضاً مع السنغال على التعاون في مجال تنمية الموارد وتعزيز استثمارات الشركات اليابانية.وصرّح للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال في طوكيو: "أكدنا على بناء علاقة شاملة أخرى بين اليابان والسنغال".