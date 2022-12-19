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عربي-دولي
كيف احتفلت صحف الارجنتين بالفوز التاريخي بكأس العالم؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
00:29
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احتفلت الصحف الأرجنتينية بما وصفته بـ"الانتصار الأبدي للأرجنتين وميسي"، وذلك عقب مباراة ملحمية توجت بفوز الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.
وكانت الأرجنتين، بقيادة ميسي تغلبت، أمس الأحد، على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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وكأنها صرخة من القلب، خرجت صحيفة "أوليه" الرياضية بعنوان "نحن أبطال العالم" على صفحتها الأولى، وسط إجماع وطني على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد المنتخب للقبه الأول منذ 1986 والثالث في تاريخه.
وانتشرت في كافة وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ميسي مع الكأس وأخرى للمنتخب الأرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحاً خلال احتفالات ما بعد المباراة التي وصفت بـ"نهائي ملحمي".
وكانت الأرجنتين تقدمت في الشوط الأول بهدفين، قبل أن يعادل الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقتين 80 و81 وأخذ المواجهة الى التمديد، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ثان لميسي والثالث في اللقاء (108)، إلا أن مبابي أكمل الـ"هاتريك" في الدقيقة 118 لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح.
وتصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" عموداً لـ"أوليه" يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي تنتظر منذ قرابة 20 عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.
وكتب موقع شبكة "تي واي سي سبورت" الرياضية "الكأس غابت عن سجله: دموع مزدوجة للبطل".
أما صحيفة "ماركا" المدريدية، فكتبت من جهتها "حسناً ليو، حصلت على مونديالك. وأنت تستحقه"، فيما تغنت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية اليومية بأن المنتخب "يلامس السماء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ومن "النهائي الذي لا يُنسى" الى "الهذيان" و"النشوة" و"أفضل نهائي على مر العصور"، احتفلت الصحافة الأرجنتينية بما حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني في قطر.
و"سعادة بلد" التي ركزت عليها صحيفة "كلارين" تلخص شعور 47 مليون أرجنتيني.
حتى عند الجارة الكروية والخصم التاريخي البرازيل، احتُفل بانتصار "الأخوة" الأرجنتينيّين، وأشادت صحيفة "أو غلوبو" الإخبارية تتويج الجيران وانضمت إلى مادحي ميسي "الأفضل" الذي "استحق كثيراً" أن يرفع الكأس.
عربي-دولي
كأس العالم2022
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