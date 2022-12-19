5 قتلى في إطلاق نار على شقة في تورونتو

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قتل 5 أشخاص بالرصاص على يد مسلح داخل وحدة سكنية في ضاحية بمدينة تورونتو الكندية، حسبما أعلنت السلطات في ساعة متأخرة من مساء الأحد.وقالت السلطات الأمنية الكندية إن المسلح لقى حتفه على يد قوات الشرطة.وأوضح قائد شرطة منطقة يورك، جيمس ماك سوين، أن أحد الضباط أطلق النار على المشتبه به وقتله داخل شقة سكنية بضاحية فوجان في مقاطعة أونتاريو.وأضاف "كان المشهد مروعا، هناك 6 قتلى. أحدهم مرتكب الجريمة، والخمسة الآخرون ضحايا"، مشيرا إلى أن الشخص السابع الذي أطلق عليه المسلح النار نقل إلى مستشفى، ومن المتوقع أن ينجو.وذكر ماك سوين أنه لا يمتلك تفاصيل عما إذا كان مطلق النار من سكان المبنى، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.