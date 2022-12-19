قلق أممي من رفع مستوى التخصيب فهل يتخلّى بايدن عن الاتفاق النووي الإيراني؟

أصبح الاتفاق النووي الإيراني يتمتع بطابع أفلام الهالوين، ويبدو أن خطة العمل الشاملة المشتركة لديها سلسلة لا نهاية لها من الأرواح والعواقب.

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، "قبل أقل من أسبوعين، قال روب مالي، مبعوث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إيران، إنه نظرًا لأن طهران "غير مهتمة" بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة "تركز على أشياء أخرى"، مثل "محاولة ردع وتعطيل توفير الأسلحة لروسيا ومحاولة دعم التطلعات الأساسية للشعب الإيراني". لكن ماذا لو كانت إيران مهتمة مرة أخرى بإحياء هذا الاتفاق؟"

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تابع الموقع، "في 9 كانون الأول، عقب اتصال مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق المفوض من الأمم المتحدة لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، غرد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قائلاً: "نحن في طريقنا إلى المرحلة النهائية من اتفاق جيد وقوي ودائم". بعد ثلاثة أيام، قال بوريل، في بيان موجز لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "ليس لدينا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية". وأضاف: "هذا الأمر لا يزال يصب في مصلحتنا".

وأضاف الموقع، "قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفصل بين ملفات حقوق الإنسان والمسيرات الروسية وخطة العمل الشاملة المشتركة، داعيًا إلى استمرار التواصل مع إيران "قدر الإمكان" بشأن الملف النووي، على الرغم من الجمود الحالي.

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الاتحاد الأوروبي بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بالقول إن "هدف إيران هو توقيع اتفاق دائم" وهي "مستعدة لاختتام المحادثات تماشيا مع مسودة مفاوضات فيينا، التي جاءت نتيجة شهور من المناقشات الجادة والمكثفة". ووافقت إيران بعد فترة وجيزة على زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 18 كانون الأول لمحاولة حل نزاع طويل الأمد بشأن الانتهاكات الإيرانية المحتملة لاتفاقية الضمانات النووية. وبحسب مسؤولين إقليميين فان إيران تشير بالفعل إلى اهتمام متجدد بإبرام الاتفاق النووي. قد يكون هناك شك في نوايا إيران، لكن المخاطر أكبر من أن نأخذ في الاعتبار ما يبدو أنه تحول محتمل في موقف طهران".

وبحسب الموقع، "مع استمرار الاحتجاجات في إيران، تجد الجمهورية الإسلامية أنه من الأسهل اتهام الأعداء في الخارج، بدلاً من سياساتها الرجعية، كسبب للاضطرابات. يُنظر إلى الانتقادات والعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جزء من حملة، تشمل بشكل خاص إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية. لا يمكن النظر إلى طهران على أنها تستسلم في الداخل أو الخارج لسياساتها وهي تحت الحصار".

وتابع الموقع، "بالنسبة إلى حكام إيران من رجال الدين، إن الأمور ستستمر ولا يمكن إيقافها، وستظل الحكومة في حالة توتر وصراع دائمة مع قسم واسع من سكانها، وخاصة النساء والشباب. وبالتالي، قد يكون الوقت قد حان لمحاولة إعادة الحديث في ما يتعلق بالاتفاق النووي. فالمكاسب الاقتصادية لإيران، من خلال الأصول المجمدة ورفع عقوبات الطاقة والمالية، ستكون كبيرة".

وبحسب الموقع، "قد تكون عودة بنيامين نتنياهو، المعارض الملتزم للاتفاق النووي، كرئيس لوزراء إسرائيل، حافزًا لطهران للعودة إلى المفاوضات. وقال نتنياهو في حديث لقناة "العربية" السعودية الأسبوع الماضي إنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، حتى من دون موافقة واشنطن. لن يعترف قادة إيران بذلك، لكنهم على الأرجح يعتبرون تعميق التنسيق الأمني الإسرائيلي السعودي ضد إيران كارثة، خاصة في ظل الوضع الحالي. وأثارت كل من إيران وإسرائيل بشكل مثير للاهتمام بعض الواقعية هذا العام بتوقيع اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في تشرين الأول. وجدد نتنياهو في المقابلة عينها التزامه بالصفقة رغم انتقاده لها خلال الحملة الانتخابية".

هل يمكن لبايدن أن يتبنى الواقعية في التعامل مع إيران؟

وبحسب الموقع، "جعل الرئيس الأميركي العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أولوية قصوى للإدارة. لقد قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي في عهده، وأن الدبلوماسية هي أفضل نهج لتحقيق هذا الهدف. يجب أن يكون الحافز لصفقة قويًا كما كان دائمًا. لم تكن الدبلوماسية النووية تتعلق أبدًا بمكافأة الحكومة الإيرانية أو الاستثمار في تغييرها للأفضل. لقد كان ولا يزال يتعلق بمنع إيران من الحصول على القنبلة، وعواقب ما سيتبعها إذا فعلت ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث سباق تسلح نووي إقليمي. تشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمجتمع الدولي، بالقلق من أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 60٪، وهي خطوة تقنية باتت أقرب من 90٪، مستوى التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة".

وختم الموقع، "كانت إدارة بايدن حريصة على القول إنها لم تتخل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، إنما فقط أصبح لديها "أولويات أخرى". إن الصفقة المطروحة على الطاولة في آب، والتي لا تزال قائمة من الناحية التقنية، هي المسودة التي وافقت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أما العودة الى المحادثات تبدأ بالطبع مع ايران. ولكن إذا أصبحت إيران مهتمة مرة أخرى، ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة ضمن "الأولويات الأخرى"."