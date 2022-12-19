ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى وحالته مستقرة

قالت العائلة المالكة في النرويج في بيان الاثنين، إن الملك هارالد دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى ويعالج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.



وأضافت أن الملك البالغ من العمر 85 عاما في حالة مستقرة.

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