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تبادل أسرى بين السودان وإثيوبيا تحت إشراف الصليب الأحمر

Lebanon 24
19-12-2022 | 04:00
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أعلن الجيش السوداني، الاثنين، أن عملية تبادل للأسرى بين السودان وإثيوبيا جرت في منطقة القلابات الحدودية، مساء الأحد، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد ركن نبيل عبد الله، إن الحكومة السودانية سلّمت نظيرتها الإثيوبية 53 جندياً كانوا قد لجأوا إلى السودان إبان المواجهات المسلحة بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، بينما سلّمت الحكومة الإثيوبية 11 سودانياً بينهم جنديان.
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