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عربي-دولي
الأمن العام الأردني: سقوط المشتبه به في مصرع ضابط شرطة
Lebanon 24
19-12-2022
|
04:30
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أعلن الأمن العام الأردني، الاثنين، سقوط المشتبه به في مصرع العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، أثناء عملية مداهمة وضبط 8 آخرين.
وأعلن الأمن العام سقوط 3 من عناصر الأمن العام وإصابة 5 أثناء عملية المداهمة.
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