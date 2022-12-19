بيونغيانغ تؤكد إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي للتجسس

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، أن بيونغيانغ أجرت، أمس الأحد، تجربة "مهمة، وفي مرحلة نهائية" لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023.ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه ساحلها الشرقي.وأوضحت الوكالة أن التجربة، التي أُجريت في موقع "سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية" في بلدة دونغ تشانغ-ري في شمال غربي البلاد، كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية، وفقا لرويترز.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورتين ثابتتين، إحداهما تظهر إطلاق صاروخ، والأخرى بالأبيض والأسود من قمر صناعي لسطح الأرض.وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورا لعاصمة كوريا الجنوبية سول ومدينة إنتشون المجاورة لها التي يفترض أنه تم التقاطها من القمر الصناعي التجريبي، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكر تقرير الوكالة أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في كوريا الشمالية "أجرت اختبارا مهما في المرحلة النهائية لتطوير قمر صناعي مخصص للاستطلاع في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في 18 كانون الأول".تعني سوهاي "البحر الغربي" باللغة الكورية، وهو موقع شهير بالقرب من حدود كوريا الشمالية مع الصين، وأجرت فيه بيونغيانغ اختبارات إطلاق صواريخ، وفقا للأسوشيتد برس.وكانت كوريا الشمالية أكدت على مدى عقود أنها تحاول تطوير أقمار صناعية، لكن جيرانها وعدة دول أخرى حول العالم أعربت عن قلقها من أن التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية تعمل أيضا على تطوير قدرة بيونغيانغ على امتلاك صواريخ بعيدة المدى.وأجرت كوريا الشمالية عددا لا سابق له من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بهدف الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، غير مكترثة بالعقوبات الدولية.