بالتفاصيل.. هذه أبرز 3 أحداث شهدها العام 2022

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وبحسب "بي بي سي"، فإن الحدث الأبرز في العام الذي شارف على الانتهاء، هو الحرب الروسية على أوكرانيا.وقالت "بي بي سي"؛ إن " الهدف الأولي للزعيم الروسي فلاديمر بوتين كان اجتياح أوكرانيا والإطاحة بحكومتها الشرعية، ومن ثم القضاء على أي إحتمال لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال بوتين للشعب الروسي إن هدفه هو "نزع السلاح من أوكرانيا واجتثاث النازية منها"، لحماية أولئك الذين تعرضوا لما وصفه بـ 8 سنوات من التنمر والإبادة الجماعية من قبل الحكومة الأوكرانية.وبحسب "بي بي سي"، فإن "هدف روسيا تغير لاحقا، بعد أن أيقنت أن الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أقرب إلى المستحيل من الناحية العسكرية، وباتت تكتفي الآن بحيادها".وقالت "بي بي سي"؛ إن الحدث الثاني الأهم في العام 2022، كان مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.وأوضحت أن السلطات الإيرانية لم تكن تتوقع أن يؤدي مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني في أيلول من هذا العام، إلى غضب الإيرانيين ونشوب احتجاجات في جميع مدن البلاد.وكانت مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سنندج، في زيارة إلى طهران مع شقيقها، عندما صادفتها "شرطة الأخلاق"، وطلبت منها تغطية شعرها بالكامل دون إظهار أي خصلة. حدثت مشادة كلامية قصيرة لتنتهي بسحبها من قبل الشرطة وضربها في الشارع واعتقالها، وتوفيت الشابة بعد ثلاثة أيام في مركز الاحتجاز.