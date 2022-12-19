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عربي-دولي

بالتفاصيل.. هذه أبرز 3 أحداث شهدها العام 2022

Lebanon 24
19-12-2022 | 12:00
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سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على أبرز الأحداث التي شهدها العالم في العام 2022.

وبحسب "بي بي سي"، فإن الحدث الأبرز في العام الذي شارف على الانتهاء، هو الحرب الروسية على أوكرانيا.
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وقالت "بي بي سي"؛ إن " الهدف الأولي للزعيم الروسي فلاديمر بوتين كان اجتياح أوكرانيا والإطاحة بحكومتها الشرعية، ومن ثم القضاء على أي إحتمال لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين للشعب الروسي إن هدفه هو "نزع السلاح من أوكرانيا واجتثاث النازية منها"، لحماية أولئك الذين تعرضوا لما وصفه بـ 8 سنوات من التنمر والإبادة الجماعية من قبل الحكومة الأوكرانية.

وبحسب "بي بي سي"، فإن "هدف روسيا تغير لاحقا، بعد أن أيقنت أن الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أقرب إلى المستحيل من الناحية العسكرية، وباتت تكتفي الآن بحيادها".

مهسا أميني

وقالت "بي بي سي"؛ إن الحدث الثاني الأهم في العام 2022، كان مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وأوضحت أن السلطات الإيرانية لم تكن تتوقع أن يؤدي مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني في أيلول من هذا العام، إلى غضب الإيرانيين ونشوب احتجاجات في جميع مدن البلاد.

وكانت مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سنندج، في زيارة إلى طهران مع شقيقها، عندما صادفتها "شرطة الأخلاق"، وطلبت منها تغطية شعرها بالكامل دون إظهار أي خصلة. حدثت مشادة كلامية قصيرة لتنتهي بسحبها من قبل الشرطة وضربها في الشارع واعتقالها، وتوفيت الشابة بعد ثلاثة أيام في مركز الاحتجاز.

مونديال قطر
ثالث الأحداث الرئيسية في عام 2022، بحسب "بي بي سي"، كان مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وأوضحت أن المونديال كان حدثاً مهماً في العام حتى قبل انطلاقته بشهور، لافتة إلى أنّ المونديال بعد انطلاقته خطف الأضواء بالمفاجآت العديدة التي حضرت فيه، وأولها فوز السعودية على الأرجنتين، التي حصلت لاحقا على اللقب العالمي.

كذلك، أشادت "بي بي سي" بمفاجأة منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي المونديال كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.
 
(BBC)
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