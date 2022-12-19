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عربي-دولي

بينها عربيّة.. تعرّفوا على أكثر الدول التي قُتل بها صحافيون عام 2022

Lebanon 24
19-12-2022 | 14:00
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كشف إحصاء جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ 57 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، قُتلوا هذا العام أثناء أداء مهامهم، بما في ذلك 8 قُتلوا في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت المنظمة مجموع 532 سجيناً من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام لغاية 14 كانون الأول 2022.
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وتحوّلت أوكرانيا إلى ثاني أخطر دولة بالنسبة إلى العاملين في مجال الإعلام منذ الغزو الروسي في 24 شباط 2022.
 
وفي ما يلي قائمة بأبرز الدول التي قُتل فيها صحافيون ومراسلون عام 2022:

1- اليمن: قُتل فيها 3 صحافيين

2- أوكرانيا: قُتل فيها 8 صحافيين.

3- سوريا: قُتل فيها 3 صحافيين.

4- فلسطين: قُتل فيها صحافيان إثنان.

5- الصومال: قُتل فيها صحافيان إثنان.

6- باكستان: قُتل فيها صحافيان إثنان.

7- ميانمار: قُتل فيها صحافيان إثنان.

8- هايتي: قُتل فيها 6 صحافيين.

9- المكسيك: قُتل فيها 11 صحافياً.

10- البرازيل: قُتل فيها 3 صحافيين.

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