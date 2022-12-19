لحظاتٌ تاريخية.. تفاصيل رائعة عاشها ميسي في نهائي "مونديال قطر"

ليلة خاصة عاشها عشاق الأسطورة ليو ميسي بعدما شاهدوا نجمهم الأول أخيراً يرفع كأس العالم - قطر 2022.

وتُعَدّ تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يُتوّج فيها منتخب الأرجنتين بالمونديال بعد نسختي 1978 و1986، بعدما تمكن رجال "التانغو" من خطف اللقب من بطل النسخة الماضية.

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كانت بلاد العرب في الذهنية المشوشة مجرد رمال وإبل وخيام من الشَّعر

وجاءت الأمم إلى الدوحة لترى بنايات أجمل مما في بلدانها وشوارع أوسع من شوارعها وملاعب أرقى من ملاعبها

ووجدت مولات وقطارات وحياة تنبض بالعصر

وقبل أن تغادر الأمم بلاد العرب ازداد ميسى طولا ببشته العربي وهو يرفع الكأس pic.twitter.com/0E649aK5Ew — حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) December 18, 2022

تكتيك سكالوني وديشامب



حافظ "الملك" ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على معظم اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في مباراة نصف النهائي، ضد كرواتيا، الى جانب أنخيل دي ماريا الذي أشركه في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة. حافظ "الملك" ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على معظم اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في مباراة نصف النهائي، ضد كرواتيا، الى جانب أنخيل دي ماريا الذي أشركه في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

كذلك استقر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب على الأسماء المعتادة مع إحداث تغييرين على التشكيلة الأساسية مقارنةً بمباراة نصف النهائي.



اكتساح أرجنتيني



سيطر المنتخب الأرجنتيني على الكرة في الشوط الأول، وأنهاه مُتقدماً في النتيجة بهدفين دون رد على نظيره الفرنسي الذي بدأ المباراة سيئاً.

ومع مرور ربع الساعة الأول من المباراة، استمر الضغط الأرجنتيني على الدفاعات الفرنسية، واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ركلة جزاء للأرجنتين في الدقيقة 21 فسددها القائد ليونيل ميسي بنجاح، ليصبح أول لاعب يُسجّل في الأدوار ثمن وربع ونصف ونهائي كأس العالم.





عودة فرنسا



استمر تألق الارجنتين في الشوط الثاني حتى استفاق كيليان مبابي متأخراً، فبدأ بالمراوغة والتسديد.

وفي لحظة، انقلبت المباراة رأساً على عقب، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ "الديوك" سجلها مبابي بنجاح. وبعد دقيقة واحدة فقط، تمكّن مبابي من تسجيل الهدف الثاني لفرنسا، ليصبح أصغر لاعب بعمر 23 يُسجّل 10 أهداف في كأس العالم.



وبهذا، انتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، لتذهب المباراة للوقت الإضافي. وكان ربع الساعة الأول مشحوناً بين الفريقين، فالجميع كان يحاول أن يسجل هدفاً لكن لم ينجح أحد. ولم يكن ميسي وحده نجم الليلة، فكان الى جانبه المتألق أنخيل دي ماريا، الذي احرز الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 36.استمر تألق الارجنتين في الشوط الثاني حتى استفاق كيليان مبابي متأخراً، فبدأ بالمراوغة والتسديد.وفي لحظة، انقلبت المباراة رأساً على عقب، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ "الديوك" سجلها مبابي بنجاح. وبعد دقيقة واحدة فقط، تمكّن مبابي من تسجيل الهدف الثاني لفرنسا، ليصبح أصغر لاعب بعمر 23 يُسجّل 10 أهداف في كأس العالم.وبهذا، انتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، لتذهب المباراة للوقت الإضافي. وكان ربع الساعة الأول مشحوناً بين الفريقين، فالجميع كان يحاول أن يسجل هدفاً لكن لم ينجح أحد.

بعد ذلك، ذهبت المباراة للحصة الإضافية الثانية، وكاد ليونيل ميسي أن يُهز شباك فرنسا ويحقق حلم منتخبه لكن لم ينجح.

وبعدها بدقيقة، نجح "البرغوث" ميسي في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للأرجنتين، الا أن مبابي "عاند" ميسي وعاد من جديد الى المباراة ليسجل "هاتريك" من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد وجود لمسة يد.

وذهبت المباراة "المجنونة" لركلات الترجيح من أجل تحديد بطل كأس العالم قطر 2022، وقد ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين بنتيجة 4-2.



ميسي على الأكتاف



خلال مراسم التتويج، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بوضع الزي الخليجي "البشت" على أكتاف ميسي، وقاموا بعدها بتقديم كأس العالم ليرفعها وهو بالزي الخليجي في مشاهد ستظل خالدة بتاريخ الكرة.

مازلت أحس إني في حلم مازلت مو مصدق اللي حصل لحد يصحيني من الحلم ميسي يرفع كأس العالم ويحسم أفضليته المطلقه؟ ، مو مصدق كيف كرة القدم خضعت رغماً عنها في نهاية المطاف pic.twitter.com/iz5YtTAd23 — Mr. FaisaL (@FisLGo) December 19, 2022

واحتفل لاعبو منتخب "التانغو" بعد رفع اللقب، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل ملعب يظهر فيه ليونيل ميسي على الأكتاف وهو يحمل كأس العالم.



وامتدت الاحتفالات "المجنونة" لغرفة الملابس، اذ انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لميسي الذي كان الأكثر سعادة بين لاعبي منتخب الأرجنتين، حيث ظهر وهو يصعد على الطاولة الموجودة بمنتصف غرفة تغيير الملابس حاملاً الكأس.



وظل ميسي يقفز ويرقص وحيدًا قبل أن ينضم إليه لاوتارو مارتينيز، وأوتاميندي.