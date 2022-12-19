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الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

Lebanon 24
19-12-2022 | 07:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنه تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون خلال يوم.
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وأفاد التقرير بمقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، والقضاء على أربع مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس (شمال دونيتسك)، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو هناك 70 فردا.


المصدر: روسيا اليوم
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