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عربي-دولي

بيسكوف: لا علاقة لزيارة بوتين إلى بيلاروس بمشاركتها في العملية العسكرية

Lebanon 24
19-12-2022 | 10:30
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وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، البيانات الخاصة بارتباط زيارة بوتين إلى مينسك بحل قضية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأنها غبية ولا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي تابع أن الزعماء يناقشون الأهداف والغايات الجديدة لدولة التحالف بين روسيا وبيلاروس، في ظل الظروف الراهنة.
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وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، قد أفاد في وقت سابق بأن وزيري الدفاع في البلدين يعتزمان المشاركة في القمة الروسية البيلاروسية في صيغة ضيقة، في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى مينسك اليوم الاثنين، حيث ستبدأ المحادثات بين الرئيسين حول قضايا التكامل ما بين البلدين بشكل واسع، بمشاركة أعضاء الحكومتين، ورؤساء الوزراء والوزراء، ليواصل الرئيسان بعد ذلك محادثاتهما الفردية، فيما يتوقع بعد ذلك أن يكون هناك مؤتمر صحفي يجيب فيه الرئيسان على أسئلة الصحفيين.

وأشارت الخدمة الصحفية للرئاسية البيلاروسية بأن الزعيمين سيعطيان الأولوية للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم، ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الناشئة.
المصدر: روسيا اليوم
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