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عربي-دولي
الإحصاء التركية: عدد الإناث يتجاوز عدد الذكور في البلاد
Lebanon 24
19-12-2022
|
08:30
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قالت هيئة الإحصاء التركية، في بيانات نشرتها اليوم الاثنين، إن عدد الإناث يتجاوز نظيره من الذكور في البلاد.
وأظهرت الهيئة في بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 2021، أن معدل النمو السكاني بلغ 12.7 في الألف في عام 2021، في حين كان 21.1 بالألف في عام 1935.
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ووفقا لمعطيات الهيئة، بلغ إجمالي عدد سكان الجمهورية التركية 84 مليونا و680 ألفا و273 نسمة.
وبلغ عدد الذكور 42 مليونا و428 ألفا و101، بينما وصل عدد الإناث 42 مليونا و252 ألفا و172 نسمة في العام الماضي.
وذكرت الهيئة أن عدد سكان تركيا في العام 1927 كان 13 مليونا و648 ألفا و270 نسمة، وأن الزيادة استمرت إلى أن بلغ العدد 84 مليونا و680 ألفا و273 نسمة.
وكان متوسط العمر في تركيا 21.2 عاما في عام 1935، وارتفع إلى 33.1 عاما في 2021.
وارتفعت نسبة السكان من الفئة العمرية 15- 64 المحددة بسن العمل من 54.7 بالمئة عام 1935 إلى 67.9 بالمئة في العام الماضي.
المصدر:
روسيا اليوم
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