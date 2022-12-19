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عربي-دولي
"طالبان" تجلد 30 شخصا علنا في أفغانستان من بينهم نساء
Lebanon 24
19-12-2022
|
11:00
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أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن "طالبان" قامت بجلد 30 شخصا علنا، من بينهم نساء، بتهم مختلفة في مقاطعتين أفغانيتين.
وقال رئيس قضاة إقليم جوزجان عبد الوهاب زاهد إن 22 مدانا من بينهم 3 سيدات تلقوا ما بين 25 و39 جلدة بتهم السرقة والزنا والاتجار بالمخدرات. وحضر العقوبة العلنية مسؤولون وعلماء دين وشيوخ قبائل.
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كذلك تم جلد 7 رجال وامرأة بنفس الطريقة في مقاطعة كابيسا، وفقا لما ذكره سبحان الدين سبحاني رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة نجران.
المصدر:
روسيا اليوم
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