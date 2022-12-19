إعادة انتخاب رامافوزا زعيما للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا

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أعيد انتخاب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، زعيما لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم اليوم الاثنين.وتغلب رامافوزا على خصمه، وزير الصحة السابق زويلي مخيزي بأغلبية 2476 صوتا مقابل 1897 صوتا من إجمالي 4386 صوتا أدلى بها مندوبو الحزب في جميع أنحاء البلاد.وأقام أنصار رامافوزا الاحتفالات مع إعلان النتائج خلال المؤتمر المهم للحزب في جوهانسبرغ.ويعد هذا بمثابة انتصار لرامافوزا الذي غرق في فضيحة، وواجه دعوات للتنحي وإزاحته من زعامة الحزب.ونجا رامافوزا الأسبوع الماضي من تصويت لبدء إجراءات عزله بسبب تقرير برلماني قال إنه قد يكون انتهك قوانين مكافحة الفساد من خلال الاحتفاظ بمبالغ غير معلن عنها في مزرعته وعدم الإعلان عن سرقتها.ويمهد فوز رامافوزا الطريق أمامه للترشح لولاية ثانية كرئيس للبلاد في الانتخابات الوطنية المقررة عام 2024.