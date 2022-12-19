الاتحاد الأوروبي يحّدد سقف سعر الغاز

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل وافقت على فرض سقف على أسعار الغاز.

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وأشارت إلى أنه تمت الموفقة على قرار الحد من أسعار الغاز بالإجماع تقريباً، كما تم الحصول على موافقة ألمانيا التي عرقلت لأشهر عدة إمكانية التوصل إلى اتفاق.هذا وأفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على وضع سقف لأسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح السوق.وسيتم تحديد سقف سعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.