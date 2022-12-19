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عربي-دولي

لافروف: لهذا السبب كانت العملية العسكرية بأوكرانيا حتمية

Lebanon 24
19-12-2022 | 14:30
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية الروسية بأوكرانيا جاءت نتيجة لنهج الغرب الذي سعى لعزل روسيا وإقصائها عن دورها بالشؤون الدولية.


واشار لافروف الى ان "هذه العملية كانت نتيجة حتمية لسعي الغرب المستمر لسنوات طويلة لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا، وإقصاء روسيا عن دورها في الشؤون الدولية لاعباً مستقلاً وقوياً يتعاظم تأثيره".
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كما اعتبر ان "الطريقة التي يتعامل بها زملاؤنا الغربيون في الفريق الأميركي بشكل هستيري، تؤكد جدوى العملية العسكرية الروسية، وتعزز أهمية عمليتنا العسكرية لإحباط خطط تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لأمن روسيا".


وتابع: "محاولات عزل روسيا عقمية، وأهداف زملائنا الغربيين لن تتحقق. سننطلق من ذلك في صياغة نهج سياستنا الخارجية، معتمدين على الشركاء الذين أثبتوا أنهم يمتلكون القدرة على التفاوض، ويلتزمون بكلمتهم".
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