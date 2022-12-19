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هيئة الانتخابات التونسية: هذه نسب ونتائج "التشريعية"

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:00
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، نسبة الإقبال الرسمية والنهائية على التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس الأول.


وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إن مليونا و25 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، أي بنسبة 11.22%، مشيراً الى ان "34% من الناخبين نساء، و66% من الرجال" ومضيفاً أن أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع كانوا من الكهول والمسنين.  
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ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائباً.


وتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحاً، بينهم 120 امرأة فقط.






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