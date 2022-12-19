Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف يعلّق على التصريحات البريطانية.. ما علاقة الأرجنتين؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1021480-638070815191173882.jpeg
Doc-P-1021480-638070815191173882.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، بريطانيا لإعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) للأرجنتين.


وتعليقاً على التصريحات البريطانية بشأن "ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا"، قال مدفيديف في منشور على "تلغرام" إنه "من الأفضل أن ينحسب البريطانيون أخيراً من جزر مالفيناس ويعيدوها للأرجنتينيين".
Advertisement


وأضاف أن "جزر فوكلاند ليست بريطانية، بل أرجنتينية!".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-19
18:06 | 2022-12-19
17:48 | 2022-12-19
16:59 | 2022-12-19
16:59 | 2022-12-19
16:58 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website