مدفيديف يعلّق على التصريحات البريطانية.. ما علاقة الأرجنتين؟

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دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، بريطانيا لإعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) للأرجنتين.وتعليقاً على التصريحات البريطانية بشأن "ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا"، قال مدفيديف في منشور على "تلغرام" إنه "من الأفضل أن ينحسب البريطانيون أخيراً من جزر مالفيناس ويعيدوها للأرجنتينيين".وأضاف أن "جزر فوكلاند ليست بريطانية، بل أرجنتينية!".