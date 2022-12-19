رسمياً.. إيلون ماسك يتنحّى عن رئاسة "تويتر"

أعلن الرئيس التنفيذي ومالك "تويتر" إيلون ماسك الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة المنصة، بعد استفتاء أطلقه أمس على "تويتر" حول بقائه منصبه.





وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه باطلاق استطلاع للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة "تويتر". وصوّت أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحيه.

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