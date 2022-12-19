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قتل 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي العراق.وأفادت "روسيا اليوم" بأن "التنظيم شن هجوماً على قرية ألبو بالي في محافظة ديالى، أودى بحياة 6 مدنيين وأدى إلى إصابة 8 آخرين على الأقل".هذا وقال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي لتنظيم "داعش" تعترض العربات المدنية بمنطقة التحويلة في ديالى.