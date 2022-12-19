Advertisement

عربي-دولي

هل يسعى بوتين لضمّ بيلاروس؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1021493-638070855201428373.jpg
Doc-P-1021493-638070855201428373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فنّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكداً أن موسكو لا تسعى لذلك، وأن هذه المزاعم تندرج في محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس.


وقال بوتين، في أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم، إن "ليس لدى روسيا أي اهتمام بضم أحد. هذا غير مجد اليوم".
Advertisement


وأضاف أن "المسألة لا تتثمل في الضم، بل في تنسيق السياسات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن ذلك يحدث ضمن تجمعات أخرى أيضاً.


واعتبر أن المزاعم حول نية روسيا ضم بيلاروس "هراء ومحاولات من خصومنا لعرقلة التكامل" بين البلدين في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-19
18:06 | 2022-12-19
17:48 | 2022-12-19
16:59 | 2022-12-19
16:59 | 2022-12-19
16:58 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website