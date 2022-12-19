هل يسعى بوتين لضمّ بيلاروس؟

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فنّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكداً أن موسكو لا تسعى لذلك، وأن هذه المزاعم تندرج في محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس.وقال بوتين، في أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم، إن "ليس لدى روسيا أي اهتمام بضم أحد. هذا غير مجد اليوم".وأضاف أن "المسألة لا تتثمل في الضم، بل في تنسيق السياسات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن ذلك يحدث ضمن تجمعات أخرى أيضاً.واعتبر أن المزاعم حول نية روسيا ضم بيلاروس "هراء ومحاولات من خصومنا لعرقلة التكامل" بين البلدين في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.