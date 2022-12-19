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عربي-دولي

إتهامات جنائية وعدم أهلية... ترامب في مأزق "هجوم الكونغرس"

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:27
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إعتبرت نائبة رئيس لجنة نيابية أميركية تحقق في هجوم استهدف مقر الكابيتول في كانون الثاني 2021، أن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، التدخل لمنع الواقعة يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي.


وأفادت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني بأن "من تصرف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا". وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
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هذا وصوتت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، اليوم، لصالح توجيه اتهامات جنائية لترامب.
 
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