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عربي-دولي

إيران.. إصابة رجال دين بهجوم في مدينة قم

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:47
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أصيب 4 رجال دين بهجوم شنه عليهم مجهولون ظهر اليوم في مدينة قم، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.


وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن اثنين منهم كانت إصاباتهم طفيفة وسطحية. كما أشارت إلى أن رجلي الدين الآخرين، نقلا إلى المشفى، نظرا لكونهما كبيرين في السن، وقالت إنهما سيغادرانه في غضون ساعات.
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ولم تذكر "تسنيم" مزيداً من التفاصيل، لافتة إلى أن الإصابات نجمت عن "أدوات حادة".


هذا وأشارت وكالة "حوزة للأنباء" إلى أن رجال الدين أصيبوا "نتيجة إطلاق نار بواسطة سلاح صيد".
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