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عربي-دولي

كيف علّق الكرملين على تحديد سقف أسعار الغاز؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:55
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أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن رفض روسيا محاولات الاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار الغاز، وأكد أنها سترد بالشكل المناسب على الإجراءات من هذا النوع.


وأشار بيسكوف إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً لمعايير السوق، وأن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه.
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