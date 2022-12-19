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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر بعثة سلام في أرمينيا

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:59
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن الاتحاد يخطط لنشر بعثة سلام طويلة الأمد في أرمينيا، للمساعدة في إحلال السلام الدائم في جنوب القوقاز.


وقال بوريل في بيان اليوم، إن "نشر 40 خبيراً أوروبياً للمراقبة أثبت فاعليته وساعد في تعزيز الثقة في ظل الوضع غير المستقر".
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وأضاف: "اليوم نبدأ بمرحلة جديدة لحضور الاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز مع فريق موقت سيهيئ الظروف لنشر بعثة محتملة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، وهدفها النهائي المساعدة في تحقيق سلام دائم في المنطقة".






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