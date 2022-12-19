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عربي-دولي

غارات ليليّة تستهدف محيط دمشق!

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:59
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أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن "الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء محيط دمشق".


وكانت قد أشارت في وقت سابق الى سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.
 
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