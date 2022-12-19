غارات ليليّة تستهدف محيط دمشق!

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن "الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء محيط دمشق".





وكانت قد أشارت في وقت سابق الى سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.



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