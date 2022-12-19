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عربي-دولي

مناورات بحرية روسية صينية.. وبوتين يزور مينسك

Lebanon 24
19-12-2022 | 17:48
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كشف الجيش الروسي، أمس، عن اعتزامه إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع نظيره الصيني في بحر اليابان الشرقي، في تطوّر قد يثير حفيظة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تحركت إلى بحر اليابان من ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات المقررة من 21 إلى 27 كانون الثاني الجاري، لافتة إلى أن بحرية الجيش الصيني سترسل مدمرتين وسفينتي دورية وسفينة إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل للمشاركة.
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وأوضحت أن "الجزء النشيط من التدريبات سيشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية على أهداف جوية وإطلاق مدفعي على أهداف بحرية وتدريب على إجراءات مشتركة مضادة للغواصات تشمل الاستخدام العملي للأسلحة".
وقالت الوزارة، إن الغرض الرئيسي من التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مينسك عاصمة بيلاروس لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات للقاء نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينك، تجري القوات الروسية مناورات عسكرية.
ونفى الكرملين أن يكون هدف زيارة بوتين دعوة بيلاروس للمشاركة عسكرياً في حرب أوكرانيا.

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