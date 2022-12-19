وزيرة خارجية أستراليا تزور الصين بعد "قطيعة"

تتوجّه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ غداً إلى بكين للقاء نظيرها الصيني وانغ يي، في أول زيارة من نوعها منذ 4 سنوات، بما يشير إلى مزيد من التحسّن في العلاقة التي بدأت قبل 50 عاما.



Advertisement

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، خلال إعلانه عن الزيارة، إنه "يسعى لإرساء علاقات مستقرة مع الصين، وسوف نتعاون حيث نستطيع، ونختلف حيث يجب".