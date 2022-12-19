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عربي-دولي

وزيرة خارجية أستراليا تزور الصين بعد "قطيعة"

Lebanon 24
19-12-2022 | 18:30
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تتوجّه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ غداً إلى بكين للقاء نظيرها الصيني وانغ يي، في أول زيارة من نوعها منذ 4 سنوات، بما يشير إلى مزيد من التحسّن في العلاقة التي بدأت قبل 50 عاما.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، خلال إعلانه عن الزيارة، إنه "يسعى لإرساء علاقات مستقرة مع الصين، وسوف نتعاون حيث نستطيع، ونختلف حيث يجب".
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