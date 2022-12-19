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عربي-دولي

ظهر بشعر منكوش ولباس بسيط.. ثاني أغنى رجل بالعالم يُثير ضجة بنهائي المونديال (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2022 | 23:00
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ضجة كبيرة أثارها مظهر رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك، صاحب "تسلا" و"سبيس إكس" والرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، على مواقع التواصل بعد ظهوره خلال مباراة النهائي بكأس العالم قطر 2022، بين فرنسا والأرجنتين الأحد الماضي.

 

فقد ظهر ثاني أغنى رجل في العالم، والذي تتجاوز ثروته 163 مليار دولار، بين الجماهير في المدرجات بلباس بسيط وشعر غير مصفف من خلف زجاج مضاد للرصاص.

 

 
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وحط ماسك رحاله في قطر، يوم الأحد الماضي، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، وظهر في فيديو عبر "تويتر" يرتدي قميصا بنيا فاتح اللون وهو يسلّم على من معه في المدرجات.

 

 

وبعدما سجلت الأرجنتين هدفين في مرمى بطل العالم السابق فرنسا، وضع ماسك رمزا تعبيريا ساخرا تحت تعليق ساخر لأحد متابعيه قال فيه إنه "ليس لدى فرنسا طاقة"، و"يجب أن تكون روسيا في موقع الملامة هنا".

 

وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، سأل ماسك متابعيه على "تويتر" عما إذا كان بإمكان الفريق الفرنسي الانتقام. ومع ذلك، بعد أن بدأ مستوى الفرنسيين بالتعافي، أشار ماسك إلى الفريق ووصف اللعبة بأنها تجري على قدم المساواة.

 

وفاجأ الملياردير الأميركي متابعيه باستطلاع رأي لأخذ آرائهم حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، وعاد بعد ساعات وأكد على ضرورة أخذ الحذر. فبينما أكد مالك "تسلا" على متابعيه أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع، في إشارة منه إلى إمكانية تنحيه عن المنصب حال جاءت النتيجة بذلك، عاد ونشر تغريدة أخرى يحذّر فيها.

 

وكتب ماسك المثير للجدل: "كما يقول المثل.. كن حذراً مما ترغب فيه فقد تحصل عليه"، في تنبيه واضح للمشاركين بالاستطلاع لضرورة الحذر بالإجابات.

 

يذكر أن إيلون ماسك خسر لقبه كأغنى شخص في العالم منذ أيام، حيث كانت ثروته تقدّر عند ذروتها بـ340 مليار دولار.

 

وبات الفرنسي برنارد أرنو، صاحب لقب أغنى شخص في العالم، والذي لُقب به سابقاً أكثر من مرة.

 

وتراجعت ثروة ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، بأكثر من 100 مليار دولار منذ كانون الثاني إلى 163.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

 

ويقارن هذا مع 170.8 مليار دولار صافي قيمة ثروة برنارد أرنو، البالغ من العمر 73 عاماً، والذي تعود ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48% لشركة الأزياء العملاقة "لوي فيتون" LVMH.

 

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