ضربة إسرائيلية قرب دمشق توقع قتلى.. استهدفت هذه المواقع (فيديو)

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول: "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم الثلاثاء نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح."

عاجل: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دمشق

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🇮🇱✈️🚀🚀🚀 pic.twitter.com/0S4U6bMs3w — أصفر - هاكان (@Abdullah057113) December 19, 2022

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم أسفر عن مقتل شخصين مجهولين يرجح أنهما يعملان مع "حزب الله" ، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قرب مطار دمشق الدولي ومحيط دمشق.

وبحسب المرصد فقد استهدف مستودع أسلحة ومواد لوجستية لـ"حزب الله"، ضمن مزرعة تقع مابين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود قتلى في الموقع، بحسب المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل استهدفت بـ 4 ضربات على الأقل مواقع في محيط مطار دمشق الدولي ومزارع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

وبذلك يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن المرصد السوري من توثيقها إلى32 استهداف منذ مطلع العام الجاري، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية.

(سكاي نيوز)