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عربي-دولي

بوتين يؤكد: "لا مصلحة" لروسيا في ابتلاع هذه الدولة

Lebanon 24
20-12-2022 | 00:00
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "لا مصلحة" لروسيا في ابتلاع بيلاروسيا، أقرب حلفائها والتي تعول في شكل كبير على موسكو للحصول على شحنات الغاز والنفط.

 

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إثر محادثات في مينسك "لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أيّ كان. هذا بكل بساطة لا معنى له".

 

وشدد على الصلات الوثيقة بين البلدين، "الحليفين الأقرب والشريكين الاستراتيجيين" اللذين يقاومان "في شكل فاعل" العقوبات الغربية.

 

وأوضح بوتين أنه خلال هذه المحادثات "الأساسية"، توافقت موسكو ومينسك على تعزيز تعاونهما في "كل الميادين"، وخصوصا في قطاع الدفاع.

 

ولفت إلى "إجراءات مشتركة لضمان" أمن البلدين و"تبادل شحنات أسلحة"، فضلا عن تصنيع مشترك للأسلحة.

 

كذلك، ستواصل روسيا تدريب جنود بيلاروس على قيادة طائرات بيلاروسية سوفياتية التصميم، قادرة على حمل قنابل نووية، وفق المصدر نفسه.

 

من جهته، قال لوكاشنكو "لقد اختبرنا هذه الطائرات في روسيا ونحن الآن في صدد إعدادها"، مؤكدا أنها "ليست تهديدا لأحد".

 

وأضاف أن "روسيا تستطيع الاستغناء عنا، ولكننا لا نستطيع الاستغناء عنها".

 

وسأل لوكاشنكو "هل نستطيع حماية استقلالنا بمفردنا من دون روسيا؟ كلا. وإذا اعتقد أحد أنه قادر على أن يفصل بيننا اليوم (...) فلن ينجح في ذلك".

 

وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية في هجومها على أوكرانيا اواخر شباط الفائت. لكن الجيش البيلاروسي لم يشارك حتى الآن في المعارك على الأراضي الأوكرانية.

(سكاي نيوز)

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