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بعد توصية لجنة الكونغرس.. ترامب يرد: "ما لا يقتلني يجعلني أقوى"

Lebanon 24
20-12-2022 | 03:00
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اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتّهامات زائفة" إليه.

 

وقال دونالد ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّ "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي -- محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال ترامب: "هؤلاء الناس لا يدركون أنهم عندما يلاحقونني، فإن الناس الذين يحبون الحرية يتجمعون حولي. هذا الأمر يجعلني أقوى. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. الأميركيون يعرفون أنني دفعت 20 ألف عنصر أمني لمنع العنف في السادس من يناير، وأنني توجهت إليهم عبر التلفزيون طالبا منهم العودة إلى منازلهم".

 

 وأضاف "يتفهم الناس أن مكتب التحقيقات الديمقراطي، DBI، خرجوا لمنعني من الترشح للرئاسة لأنهم يعلمون أنني سأفوز وأن هذا العمل برمته من ملاحقتي القضائية يشبه تمامًا إجراءات العزل - محاولة حزبية لتهمشي أنا والحزب الجمهوري".

 

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، أوصت أمس الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

 

وأوصت اللجنة بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية، أي المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، واتهمته بالدعوة إلى العصيان وبالتآمر على الدولة الأميركية وبالإدلاء بتصريحات كاذبة.

(سكاي نيوز)

 

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