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عربي-دولي

هجمات "داعش" تتزايدُ في العراق.. ما السبب وراء ذلك؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 04:00
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في هجوم دموي هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، استهدف تنظيم داعش الإرهابي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، مدنيين بإحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى شرقي العراق، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
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ماذا يقول مراقبون؟

رأى مراقبون أن "وقوع هجومين كبيرين في كركوك وديالى على التوالي خلال يومي الأحد والإثنين، وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، هو مؤشر خطير على أن التنظيم الإرهابي يسعى لتوسيع نطاق عملياته مجدداً في العراق، والتي تستهدف العسكريين كما حصل في هجوم كركوك والمدنيين كما حصل في هجوم ديالى".

وحذر المراقبون من أن "داعش يسعى للعودة وبقوة في محافظات العراق التي كان ينشط فيها سابقاً، إبان سيطرته على مناطق واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017".

ما المطلوب؟
 
لتدارك هذا الخطر الداهم، قال مراقبون إنه لا بد من "تكثيف ومراجعة الخطط الأمنية، وتوسيع رقعة العمليات الاستباقية الاستخبارية والعسكرية ضد أوكار التنظيم وخلاياه النائمة في المناطق التي تتواجد فيها تلك الفلول، من ديالى شرقاً مروراً بصلاح الدين وكركوك، وصولا إلى نينوى والأنبار غربا، وعبر الحدود العراقية السورية" .

لماذا يعود داعش؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يقول الكاتب والباحث السياسي العراقي، علي البيدر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعالج الأسباب التي تمكن الحركات الإرهابية كتنظيم داعش من الظهور والتواجد بالبلاد، والذي وإن كان فاقدا للحواضن الاجتماعية عامة، فإنه قادر على استقطاب عناصر ومتعاونين، علانية في صفوفه أو كخلايا نائمة".
وأضاف: "ما يحصل من خروقات أمنية ومن تزايد للعمليات الإرهابية لداعش، هو نتاج طبيعي لعدم قدرة الحكومة العراقية على طي صفحة التنظيم تماماً، وغلق هذا الملف النازف".
وتابع: "رغم أن عدد القوات العسكرية والأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها، يبلغ نحو مليون وربع المليون، فإن هناك مناطق عديدة في البلاد لا تزال عصية على تلك القوات، وتشكل مرتعاً للدواعش، كما هو الحال في جبال مخمور وقاطع حمرين وصحاري الأنبار وبساتين الطارمية بمحافظة بغداد".
وأكمل: "النتيجة هي أن العراقيين، مدنيين وعسكريين، يذهبون ضحية هذه العصابات الإرهابية، كما حدث في كركوك الأحد وفي ديالى الإثنين".
وختم: "من يدري ربما هناك قوى كبرى أقوى من الدولة حتى تريد بقاء داعش كورقة لمنع استقرار العراق وتعافيه".

(سكاي نيوز عربية)
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