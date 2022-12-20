معركة باخموت.. اختبار حاسم لآفاق روسيا في أوكرانيا

يقاتل الجنود والمقاتلون الروس من مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للاستيلاء على مدينة باخموت التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، وذلك منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "تسببت الضربات الروسية اليومية بدمار المدينة وتناثر الحطام في الشوارع وسط الخنادق المحفورة حديثًا والحواجز المضادة للدبابات. وصل الروس إلى الضواحي الشرقية لباخموت في أوائل تموز، في أعقاب هجومهم الأخير الناجح، والاستيلاء على ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك القريبتين.

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تحولت موجة الحرب بشكل كبير لصالح كييف في أماكن أخرى من البلاد منذ ذلك الحين، حيث طردت القوات الأوكرانية القوات الروسية من مناطق شاسعة من خاركيف ودونيتسك وخيرسون في الشهر الماضي".

وتابعت الصحيفة، "الآن، أصبحت باخموت ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، مع تدفق القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية. وقام رئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوزين، بتجنيد عشرات الآلاف من المجرمين من السجون الروسية لاقتحام المدينة. كما وأرسلت موسكو حوالى 300 ألف جندي جديدا من الذين تم حشدهم منذ تشرين الأول. إن مستقبل باخموت أمر حيوي بالنسبة لبريغوزين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي انتقد القادة العسكريين الروس معتبراً أنهم غير مؤهلين، ووصف المجموعة بأنها أفضل قوة قتالية".

وأضافت الصحيفة، "أمام القائد العسكري الروسي الجديد في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفكين، الكثير من المخاطرة. وقد برر الجنرال سوروفكين، الذي تم تعيينه في أوائل تشرين الأول، انسحاب الشهر الماضي من خيرسون جزئيًا مشيراً إلى الحاجة إلى استخدام تلك القوات في عمليات هجومية في أماكن أخرى. قال فيدير فينيسلافسكي، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات بالبرلمان الأوكراني: "يجب أن يظهر سوروفكين نوعًا من الانتصار في مكان ما منذ تعيينه". وأضاف: "ما ترغب فيه القيادة العسكرية والسياسية الروسية بشدة هو الاستيلاء على باخموت. وهذا هو سبب قيام كل من سوروفكين وبريغوزين بإرسال كافة قواتهم إلى المدينة".

وبحسب الصحيفة، "إن حسابات أوكرانيا لا تستند فقط إلى منطق عسكري بحت. إذا سقطت باخموت، فإن بلدة تشاسيف يار الواقعة على مرتفعات إلى الغرب منها يمكن أن توفر خط دفاع مناسبًا لمنطقة دونيتسك التي تسيطر عليها الأوكرانية بنسبة 40٪ والتي تدعي روسيا بأنها تابعة لها. قال قائد القوات البرية الأوكرانية، الكولونيل أولكسندر سيرسكي، في ظهور تلفزيوني أوكراني هذا الشهر: "من وجهة النظر العسكرية، باخموت ليست لها أهمية استراتيجية. ولكن، في نفس الوقت، لها أهمية نفسية".

وتابعت الصحيفة، "في الواقع، فإن الانسحاب من باخموت من شأنه أن يشير إلى خسارة أوكرانيا للمبادرة بعد أربعة أشهر من التقدم المتتالي، مما يرفع الروح المعنوية الروسية ويجعل من الصعب متابعة المزيد من الهجمات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة لوهانسك القريبة. لهذا السبب، في الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت أوكرانيا بإغراق المنطقة بالقوات والمعدات الجديدة. خلال معظم فترات الحرب، حاولت أوكرانيا عادةً تجنب المعارك الثابتة حيث يركز الطرفان مواردهما، مدركة أن هذا النوع من الحرب يمكن أن يلعب لصالح روسيا".

واضافت الصحيفة، "جزء آخر من اللغز هو ما يحدث على جبهة كريمينا وسفاتوف في الشمال، حيث تعثرت العمليات الهجومية الأوكرانية فعليًا بسبب الطقس الذي جعل الطرق غير المعبدة غير سالكة. يقول القادة الأوكرانيون إن الانخفاض المستمر في درجات الحرارة يمكن أن يجمد الأرض ويسمح للقوات الأوكرانية باستئناف توغلها شرقا. إذا نجح الأمر، فإن ذلك سيعرض للخطر الجزء الخلفي القوات الروسية التي تهاجم باخموت، مما يجبرها على الأرجح على التراجع. على العكس من ذلك، فإن التقدم الروسي في باخموت، إذا جاء أولاً، من شأنه أن يخفف الضغط الأوكراني على كريمينا وسفاتوف".

وبحسب الصحيفة، "تمثل النهج الروسي الأولي في باخموت خلال الصيف بإطلاق المدفعية الثقيلة على المدينة، وتحويل منطقة حضرية تلو الأخرى إلى أنقاض، قبل محاولة شن هجمات المشاة. هذه هي الطريقة التي استولت بها روسيا على مدينة ماريوبول في أيار، والطريقة التي استولت بها على سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك في حزيران وتموز. ومع ذلك، فإن أشهر القتال العنيف بالقرب من باخموت لم تحقق سوى مكاسب محدودة".

وتابعت الصحيفة، "في محاولة لتجاوز المواقع الأوكرانية، ترسل "فاغنر" موجة تلو الأخرى من مجموعات العاصفة الصغيرة المكونة من المدانين الذين يواجهون خطر الإعدام بسبب الفرار من الخدمة، والذين وعدوا بالعفو إذا بقوا على قيد الحياة لمدة ستة أشهر في أوكرانيا. أفضل تجهيزًا وتحفيزًا من القوات الروسية المعبأة على الخطوط الأمامية الأخرى، نجح رجال "فاغنر" في بعض الأحيان - ولكن بتكلفة هائلة".

وختمت الصحيفة، "في حين تهدف الهجمات الروسية إلى تطويق باخموت، لا تزال ثلاثة طرق إمداد رئيسية على الأقل تحت السيطرة الأوكرانية. تتدفق الحركة العسكرية من باخموت واليها في كل الأوقات، مع وصول الذخيرة والوقود والمواد الغذائية إلى الخطوط الأمامية وتناوب القوات من مواقع القتال إلى المواقع الأمامية في الخلف".