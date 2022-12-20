هل تسعى إيران إلى حرب جديدة بالوكالة في "هذه المنطقة"؟

لا يزال أسلوب الحرب الباردة والحرب بالوكالة موجودًا في الشرق الأوسط. فالدول الرئيسية التي لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة في ليبيا واليمن وسوريا تحقق أهدافها من خلال جهات فاعلة غير حكومية والتي تقوم بتسليحها أو تحاول القيام بذلك.

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وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "أظهرت التحاليل أن هذه التقنية يتم تنفيذها بنشاط من قبل إيران. ويستحق الحرس الثوري الإسلامي، ونظيره في القدس على وجه الخصوص، الاهتمام. تدعم إيران الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية بمسيرات وصواريخ لزيادة قوتها ونفوذها في الشرق الأوسط. حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والجهات الشيعية غير الحكومية في العراق وسوريا، هي المنظمات التي تدعمها إيران في محاولة منها لتغيير ميزان القوى الإقليمي لصالحها".

وتابع الموقع، "لفت تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بشأن اليمن لمجلس حقوق الإنسان، في العام 2020، الانتباه إلى المسيرات والقوة الصاروخية للحوثيين، الذين هاجموا البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية. وخلص التقرير إلى أن المسيرات وصواريخ كروز الهجومية البرية من طراز قدس -1 التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة المنشآت النفطية السعودية تم الحصول عليها من إيران. وفقًا للتقرير، يواصل الحوثيون تلقي أجزاء جاهزة لمسيراتهم وصواريخهم عبر شبكة من الوسطاء، بالإضافة إلى أنظمة كاملة براً عبر عمان وبحراً على طول الساحل الجنوبي لليمن. باستخدام هذه الطرق، زودت إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة والذخيرة الأخرى".

وأضاف الموقع، "أكدت الأمم المتحدة أن قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر استخدم أسلحة إيرانية الصنع في ليبيا. كتب ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 8 أيار 2020، يزعم فيها أن من بين الصواريخ التي استخدمها الجنرال حفتر في عام 2019، والذي كان يحاول الإطاحة بالحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، صواريخ دهلاويه الموجهة المضادة للدبابات. وفي كانون الأول 2020، ذكر غوتيريش أن تحليل الأمم المتحدة لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا وجد أن أحدها "له خصائص تتفق مع صاروخ الدهلاويه الإيراني الصنع".

وتابع الموقع، "في 12 أيلول 2022، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خارطة توضح المواقع السورية لعشرة "منشآت إنتاج لصواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة" قدمتها إيران إلى حزب الله ووكلائها. وقال أيضًا إن طهران "تعمل أيضًا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن" كجزء من حملتها لزعزعة استقرار المنطقة".

وبحسب الموقع، "يبدو أن طهران، التي تعتقد أن التوازن الجيوسياسي في المنطقة قد تغير ضد مصالحها بعد حرب كاراباخ الثانية، قد دفعت بالدبلوماسية والتعاون إلى الخلفية، خاصة خلال العامين الماضيين، وبدلاً من ذلك وضعت الخطط العسكرية في المقدمة. يحاول الحرس الثوري الإيراني، الذي ينشط بشكل خاص في الشرق الأوسط، تحقيق فاعلية مماثلة في منطقة جنوب القوقاز. ففي آب، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه يجري تدريبًا مشتركًا بمسيرة مع جيوش روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا في قاعدة كاشان الجوية. وأفاد اللواء الركن بالحرس الثوري والفضائي علي بابالي أن التدريبات التي أقيمت في إطار المنافسة السابعة للمسيرات استمرت لمدة أسبوعين. وشارك في هذا التمرين سبعون فرداً من أربعة بلدان، وتم الكشف لاحقًا عن استخدام المسيرات التي زودتها روسيا من إيران في حرب أوكرانيا".

وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية على طول نهر أراز على الحدود مع أذربيجان. وغطت هذه التدريبات، التي تحمل الاسم الرمزي "قوة القوة البرية للحرس الثوري الإيراني"، مناطق أذربيجان الشرقية وأردبيل. وبعد التدريبات، في 20 تشرين الأول، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أرمينيا على رأس وفد. وشارك عبد اللهيان خلال زيارته في افتتاح قنصلية كافان حيث قال إن "أمن أرمينيا هو أمننا".بعد أسابيع قليلة، قال سفير إيران السابق في أذربيجان، محسن باكين، إن هذه التدريبات تهدف إلى حماية أرمينيا من أذربيجان. وصرح القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمساعد العسكري الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني يحيى رحيم صفوي في 18 تشرين الأول أن مجموع 22 دولة، بما في ذلك أرمينيا، قدمت طلبات رسمية لشراء مسيرات إيرانية الصنع".

وبحسب الموقع، "بعد ذلك، تم الكشف عن أن 27 مواطنًا إيرانيًا ذهبوا إلى كاراباخ، وهي أراض تابعة لأذربيجان، بين 26 و 30 تشرين الثاني. وناشد النشطاء السياسيون الأذربيجانيون سفارة باكو الإيرانية للإدلاء ببيان حول هذه الزيارة غير المصرح بها. وبما أن السفارة الإيرانية لم ترد، فقد نقلت الصحافة الأذربيجانية أنباء أن إيران زودت أرمينيا بـ 500 صاروخ دهلاويه و100 صاروخ ألماس. شوهدت هذه الصواريخ سابقًا في اليمن وليبيا، ولكن تم اعتراضها قبل أن تصل إلى جهات فاعلة غير حكومية هناك. وورد أن هذه الصواريخ تم توريدها لأرمينيا من قبل فرع القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو بحكم الأمر الواقع "مدير" التنظيم لحروب إيران بالوكالة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تحافظ طهران على دعمها للجماعات التي تعمل بالوكالة من المواطنين الأذربيجانيين الموالين لإيران".

وأضاف الموقع، "يزعم المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الدبلوماسيون والخبراء السابقون، أنه بعد حرب كاراباخ الثانية، زادت فعالية الناتو والاتحاد الأوروبي وإسرائيل في جنوب القوقاز، عبر أذربيجان على وجه الخصوص. أعلنت السلطات الإيرانية، في سعيها لمواجهة هذا التغيير المفترض في الوضع، صراحة أنها لن تسمح باستمرار مثل هذا الأمر، وهي تفكر في تسليح أرمينيا، وتدريب وتسليح الانفصاليين في كاراباخ لشن حرب بالوكالة، ودعم الجماعات الموالية لإيران في أذربيجان كحل. روسيا متورطة أيضًا، لأنها تسمح للأفراد الإيرانيين بدخول منطقة كاراباخ بشكل غير قانوني".

وختم الموقع، "كل هذا لا يؤدي إلا إلى زيادة زعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز، في وقت تزداد فيه أهمية المنطقة لأمن الطاقة العالمي، وتنويع سلسلة التوريد، وأكثر من ذلك".