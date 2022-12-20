Advertisement

عربي-دولي

بتصريح.. هكذا دافعت شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن "قمر التجسس"

Lebanon 24
20-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1021669-638071402629495806.jpg
Doc-P-1021669-638071402629495806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الثلاثاء، على أن بيونغ يانغ "طورت تكنولوجيا متقدمة لالتقاط صور من الفضاء، بفضل قمر تجسس اصطناعي"، بعدما شكك خبراء في نوعية الصور التي يفترض أنه التقطها بعد إطلاقه في نهاية الأسبوع.
Advertisement

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، الإثنين، أنها أجرت "تجربة مهمة في سياق المرحلة النهائية" من تطوير قمر تجسس اصطناعي، تنوي إنجازه في نيسان 2023.

لكن في سيول، شكك خبراء فورا بذلك، قائلين إن "نوعية الصور التي يفترض أنها التُقطت من القمر الاصطناعي، سيئة جدا".

وكان جيش كوريا الجنوبية رصد، الأحد، إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين متوسطي المدى، في أحدث عملية من هذا النوع خلال سنة، شهدت عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة.

وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، إنه "من غير المناسب ومن التهور تقييم تقدم وخبرات بيونغ يانغ في مجال تطوير أقمار اصطناعية، استنادا إلى هاتين الصورتين بالأسود والأبيض".

وأضافت: "لقد أجرينا التجربة اللازمة، وأبلغنا عن نتيجة مهمة ومرضية"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشددت كيم على أن "الكاميرا المثبتة على القمر الاصطناعي تتمتع بالموثوقية نفسها مثل التحكم الأرضي (...) في بيئة رحلات فضائية مناسبة". واعتبرت أيضا أن أجهزة نقل البيانات "موثوقة".

وكان تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع، بين المشاريع الدفاعية الرئيسية لبيونغ يانغ، التي كشف عنها كيم جونغ أون العام الماضي.

وتخضع كوريا الشمالية للعديد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، بسبب برنامجها النووي والصاروخي منذ عام 2006. لكن الأقمار الاصطناعية ذات الاستخدام المدني ليست خاضعة للقيود نفسها.

وبحسب خبراء، يُعتبر تطوير قمر اصطناعي من هذا النوع بمثابة "ذريعة" تسمح لبيونغ يانغ باختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات، إذ تتمتع الأخيرة بجزء كبير من التكنولوجيا عينها المستخدمة في الصواريخ التجسسية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2022-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-12-20
14:30 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
13:30 | 2022-12-20
13:00 | 2022-12-20
12:45 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website