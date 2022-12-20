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عربي-دولي

عبد اللهيان: إيران مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:36
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قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين "إذا كانت الرياض مستعدة لذلك"، وأضاف أن على الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران.
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كما أعرب خلال "منتدى طهران الثالث للحوار" عن استعداد بلاده لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول المطلة على الخليج "لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام".

ورحب "بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية".
 
 
(روسيا اليوم)
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