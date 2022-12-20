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واشنطن تخطط لتخصيص أكثر من 17 مليار دولار للترسانة النووية

Lebanon 24
20-12-2022 | 07:30
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جاء في وثيقة مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2023، أنه سيتم تخصيص أكثر من 17 مليار دولار للترسانة النووية الأميركية.

ووفقا للوثيقة، يفترض تخصيص ما مجموعه 22.1 مليار دولار لتمويل برامج الأمن النووي، بما في ذلك سيتم تخصيص 17.1 مليار دولار لتمويل الترسانة النووية، و 2.5 مليار دولار لتمويل قضايا عدم الانتشار النووي، و 2.1 مليار دولار للمفاعلات النووية البحرية.
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ويشار إلى أنه يجب أن ينال مشروع القانون، موافقة مجلسي الكونغرس قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.
المصدر: روسيا اليوم
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