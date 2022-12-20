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عربي-دولي
سوريا.. أنباءٌ عن مقتل عناصر يعملون مع "حزب الله" بغاراتٍ جويّة
Lebanon 24
20-12-2022
|
06:47
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قتل 3 أشخاص من جنسيات غير سورية يعملون مع "حزب الله"، جراء "الغارات الإسرائيلية" ليل الاثنين - الثلاثاء، والتي استهدفت مواقع للحزب والقوات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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وبحسب مصادر المرصد، فإن 3 صواريخ استهدفت مزارع بين البحدلية ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق ما أسفر عن تدمير مستودع بشكل كامل (...) بينما استهدف صاروخ رابع بناء قيد الإنشاء وملجأ تحته في شارع كوع السوداني في منطقة السيدة زينب.
وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن المرصد السوري من توثيقها إلى 32 استهداف منذ مطلع العام الحالي، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية.
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لهجوم "إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق"، مشيرة إلى إسقاط عدد منها.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم الجوي وقع "حوالى الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (الثلاثاء)"، تضمن "رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا".
وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ".
ولفت إلى أن الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح، وبعض الخسائر المادية".
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