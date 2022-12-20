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عربي-دولي

ماكرون يعد بتبني قانون جديد لمواصلة إعادة تسليح الجيش الفرنسي

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:30
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العمل يجري حالياً في مجال صياغة قانون جديد سيسمح لجيش البلاد بالاستمرار في إعادة تسليح نفسه.

وأضاف ماكرون: " قبل 5 سنوات، اتخذنا خيارا لصالح استثمارات واسعة النطاق في جيشنا، وتم اعتماد قانون بشأن برنامج إعادة التسلح. نقوم بصياغة قانون جديد سيسمح لنا بمواصلة العمل الذي بدأنا به".
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وشدد ماكرون على ضرورة امتلاك فرنسا لجيش قادر على "التصرف بشكل مستقل واختيار الشركاء لحماية أراضيها، وضمان أمن أوروبا والبحر الأبيض المتوسط".

في يوم الاثنين الماضي، زار ماكرون حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة العاملة وتحدث مع البحارة هناك بمناسبة عيد الميلاد المقبل.
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