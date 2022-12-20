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عربي-دولي

إطلاق تحقيق أممي بشأن نقل طائرات من دون طيار من إيران إلى روسيا

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:00
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أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن المنظمة تلقت رسائل من أوكرانيا، وفرنسا، وألمانيا والمملكة، المتحدة، والولايات المتحدة عن نقل محتمل لطائرات دون طيار من إيران إلى روسيا، بطريقة تخالف قرار مجلس الأمن الدولي.
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وقالت ديكارلو، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين: "طلبت الدول الخمس أيضاً في رسائلها  تفتيشاً".
 
ونفى الممثل الدائم لإيران، توفير بلاده طائرات لاستخدامها في أوكرانيا، وأعربت روسيا أيضاً عن مخاوفها الجادة من طلبات هذه الدول"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضافت ديكارلو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تفحص المعلومات المتاحة وستبلغ المجلس بأي نتائج "حسب الاقتضاء، في الوقت المناسب".
يشار إلى أن الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا بعث في تشرين الأول، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، للمطالبة بإرسال خبراء إلى بلاده للتفتيش.
وفي اجتماع لمجلس الأمن في 26 تشرين الأول، أيدت معظم الدول الأعضاء في كلماتها، تحقيق الأمم المتحدة في استخدام روسيا طائرات دون طيار إيرانية ضد المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.
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