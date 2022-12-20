الصين تعارض الشراكة الرسمية بين الاتحاد الأوروبي وتايوان

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حثت وزارة الخارجية الصينية الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر بشأن قضية تايوان.جاء ذلك فيما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين الاتحاد الأوروبي وتايوان.وكانت وزارة الخارجية في تايوان قد أعلنت في وقت سابق عن زيارة وفد من لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي إلى الجزيرة يوم أمس الاثنين، في زيارة تستغرق 4 أيام.وقد أكدت ماو نينغ أن هناك "صينا واحدة فقط في العالم"، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ومبدأ "الصين الواحدة" هو الإجماع العام للمجتمع الدولي، والمعيار الأساسي المعترف به عالميا في مجال العلاقات الدولية، وكذلك الأساس السياسي للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "يتعين على البرلمان الأوروبي، بصفته هيئة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، الالتزام بمبدأ الصين الواحدة، وتوخي الحذر بصدد الأقوال والأفعال تجاه قضية تايوان".وكانت لجنة البرلمان الأوروبي للتجارة الدولية قد أعلنت على موقع "تويتر" أن الوفد إلى تايوان سيرأسه عضو البرلمان الأوروبي آنا أسماكوبولو، وبحسب اللجنة سيناقش الطرفان التعاون التجاري والاستثماري.