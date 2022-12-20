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عربي-دولي

مستشار سابق في البنتاغون: على واشنطن الاعتراف بالاستحقاقات المشروعة لموسكو

Lebanon 24
20-12-2022 | 12:30
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نشرت صحيفة The American Conservative مقالا، يفيد بأن رفض الولايات المتحدة التفاوض مع روسيا، والاعتراف باستحقاقاتها الأمنية المشروعة، يطيل معاناة الشعب الأوكراني.

واتهم كاتب المقال، المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكجريجور، واشنطن بالتعامل مع الصراع في أوكرانيا كلعبة كمبيوتر، دون اكتراث للمآسي الإنسانية فيها، وأكد أن طموح الناتو بالتوسع شرقا، هو السبب الذي أشعل فتيل الأزمة.
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ونوه ماكجريجور، بأن ضحايا الصراع الذي تديره واشنطن، لا يعيشون في أمريكا، بل يعيشون في مناطق تفصلها عن الأمريكيين البحار والمحيطات.

وأعرب، عن ثقته بتغير قريب مرتقب، في موقف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه الأزمة في أوكرانيا، بسبب الهزائم والخسائر التي تتعرض لها على أرض المعركة.

وأضاف، أن أوكرانيا أقحمت نفسها في معترك صراع الجبابرة، وأهدرت عتادها البشري، والمساعدات الغربية في معركة خاسرة.

 وأشار ماكجريجور، إلى أن واشنطن، هي من أشعلت فتيل الأزمة، وهي من تمتلك مفاتيح حلها، وإن رغبت في تحقيق السلام، فما عليها سوى حث قيادة كييف على الامتثال إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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