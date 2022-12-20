لافروف: الغرب فشل بعزل روسيا في اليونيسكو

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الغربية فشلت في عزل روسيا في منظمة اليونيسكو، وأن سياساتها أضرّت بالمنظمة المذكورة.

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وقال لافروف في الاجتماع العام للجنة الروسية لليونيسكو: "فشل الغرب في عزل أو إلغاء روسيا في اليونسكو. حيث رفضت الغالبية العظمى من الدول المشاركة في الألعاب المناهضة لروسيا، وفي النهاية، تسبب هذا الخط الغربي في إلحاق الضرر، أولا وقبل كل شيء بالمنظمة نفسها وبمن دعا للترويج لها".وعبر لافروف عن قلق موسكو من انتهاك أمانة المنظمة لمبدأ الحيادية.أشارت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو، يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.