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إقتصاد
موسكو: سقف سعر الغاز سيمثل خطرا على وصوله للأسواق الأوروبية
Lebanon 24
20-12-2022
|
16:30
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تبنّي الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر للغاز هو قرار سياسي صرف، وسيمثل خطرا على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.
وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لسعر الغاز، قال نوفاك للصحفيين: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا أبدا، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".
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وأضاف: "لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك خلال منتدى الأسبوع الروسي للطاقة، وذكر اقتباسا عن ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد، أنه إذا أردت أن تخلق نقصا في الطماطم، فكل ما عليك هو فرض بعض القيود على الأسعار، وهذا ما يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه إذا كان "الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا ويتحول إلى أسواق أخرى، فما عليهم إلا أن يفرضوا سقفا لسعره".
وأشار إلى أنه من الضروري الآن أن نرى كيف سيتطور الوضع، إذ يوجد الآن الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
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